Мартиненко заявив про складення депутатського мандату
Народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко заявив, що складає депутатський мандат.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Він також повідомив, що його заяву у Верховній Раді повинні розглянути і проголосувати в сесійній залі у четвер, наступного тижня.
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Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат України Микола Мартиненко спростував слова нардепа про виклик на допит в Швейцарії та підтвердив готовність надати будь-яку інформацію будь-яким правоохоронним органам у разі виникнення питань до нього.
Пізніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що народного депутата і голову енергетичного комітету Ради Миколи Мартиненка спіткає доля Мосійчука, якщо його провина в отриманні хабара буде доведена.