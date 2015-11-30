Мартиненко заявив про складення депутатського мандату

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він також повідомив, що його заяву у Верховній Раді повинні розглянути і проголосувати в сесійній залі у четвер, наступного тижня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат України Микола Мартиненко спростував слова нардепа про виклик на допит в Швейцарії та підтвердив готовність надати будь-яку інформацію будь-яким правоохоронним органам у разі виникнення питань до нього.

Пізніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що народного депутата і голову енергетичного комітету Ради Миколи Мартиненка спіткає доля Мосійчука, якщо його провина в отриманні хабара буде доведена.