Щотижневе віче в Кривому Розі: учасники вимагають призначити нові вибори мера

У зборах беруть участь місцеві громадські активісти, представники політичних партій, волонтери і рядові криворіжці, повідомляє міський сайт.

Віче розпочалося з виконання криворізькими поетами патріотичних віршів, після чого присутні виконали гімн України.

Віче проводить депутат міськради від "Самопоміч" Ольга Бондаренко, на сцені стоять представники партій "УКРОП", "Самопоміч", "Батьківщина".

Планується, що сьогодні криворіжці обговорять участь в акції, яка пройде у вівторок, 22 грудня, під Верховною Радою України.

Очікується також пряме включення зі Львовом, звідки прямо з народного віче з криворіжцям зв'яжуться народні депутати від «Самопомочі» Семен Семенченко та Єгор Соболєв.

У ході віче криворізькі волонтери розкажуть про організацію різдвяних поїздок волонтерів у зону АТО з гуманітарною місією для підтримки українських військовослужбовців.

Читайте такожЦВК замінила 5 членів Криворізького міськвиборчкому, включно з головою

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації та оскаржує в судах постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак суди відхилили його позови.

10 грудня у Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення закону про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови 27 березня 2016 року.

Після другого туру виборів у місті щонеділі проходять віче. Учасники віче 13 грудня прийняли рішення організовано взяти участь в акції під Верховною Радою у день голосування за законопроект про перевибори в Кривому Розі.