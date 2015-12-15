РПЛ внесла проект постанови про перевибори мера Кривого Рогу та міськради 28 лютого

Відповідний проект постанови №3652 було зареєстровано в парламенті 15 грудня.

Авторами документу є лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, а також депутати Андрій Лозовой, Сергій Рибалка та Віктор Вовк.

Текст проекту постанови на сайті ВР поки відсутній, наразі документ передано на розгляд керівництву парламента.

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В той же час ввечері 14 грудня в ефірі телеканала ICTV Ляшко заявив, що датою проведення перевиборів у Кривому Розі його політсила пропонує затвердити 28 лютого 2016 року.

За його словами, фракція РПЛ не підтримує проект закону №3613 про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови 27 березня, оскільки вибори, згідно чинного законодавства, мають призначатися постановами Верховної Ради, а не законами, через що й не голосувала за нього під час сигнального голосування у ВР 10 грудня.

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Іншою причиною того, що Радикальна партія не підтримує законопроект №3613, Ляшко назвав те, що ним не передбачається призначення нових виборів Криворізької міської ради. На його думку, такі перевибори потрібні, оскільки виборчі комісії, що, за його словами, фальсифікували результати виборів мера, могли також спотворити й результати виборів міськради.

Нагадаємо також, що Радикальна партія раніше розпустила власну фракцію у Криворізькій міськраді й виключила її членів з партії через присутність на засіданні новообраної міськради, де мером було оголошено переобраного, згідно офіційних результатів виборів, Юрія Вілкула ("Опозиційний блок").

Аналогічне рішення прийняла також партія ВО "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у Раді не знайшлося голосів для підтримки законопроекту №3613 про призначення перевиборів мера Кривого Рогу.

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Один з основних ініціаторів перевиборів Єгор Соболєв заявив, що його фракція "Самопоміч" відмовляється голосувати в Раді до того, як буде вирішене це питання. Він також звинуватив фракцію БПП в тому, що через неї вирішення питання зривається, а без її згоди воно рішення ВР не може бути прийняте. Натомість перший заступник лідера фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що його фракція підтримає призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу.