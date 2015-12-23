В БПП вимагають звільнити Шокіна, що "кришує корупціонерів і сепаратистів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у сесійній залі парламенту.

"Вчора Валентин Наливайченко перебував більше семи годин в Генеральній прокуратурі, даючи свідчення у справі Геннадія Корбана. Дійсно, прокуратура дуже скрупульозно розслідує цю справу, але в той же час викликів в Генеральну прокуратуру Бондаренко, Бойка, Вілкула, донецьких сепаратистів ми не бачимо", - сказав депутат.

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За словами Фірсова, він не розуміє, чому "з таким же завзяттям не розслідуються справи щодо "БРСМ-Нафти", "діамантових" прокурорів, донецьких сепаратистів, міжнародних офшорних компаній".

Фірсов висловив переконання, що в Україні досі вибіркове правосуддя.

"Я вимагаю розслідувати не тільки дії, пов'язані з політиками, які не поділяють дії цієї влади, але і вимагаю розслідувати дії політиків, які представляють саме цю владу", - сказав він.

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Крім того, парламентарій додав, що необхідно "звільнити прокурора Шокіна, який ганьбить країну і кришує дії корупціонерів і сепаратистів".

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в сесійній залі ВР зі столу депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва була нібито викрадена папка з документами, де були підписи за винесення на голосування питання про відставку Шокіна.

22 грудня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив про початок нового збору підписів за відставку генпрокурора замість викрадених.

Як відомо, для ініціювання питання про розгляд на засіданні ВР питання про відставку генерального прокурора необхідно мінімум 150 підписів народних депутатів, а для прийняття рішення - 226 голосів.