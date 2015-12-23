Порошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування
Україна, подібно Ізраїлю, має сусіда, який заперечує саме наше право на існування.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнесеті). «Хочу підкреслити: російська агресія проти України – це війна не тільки війна за територію, Росія має велику територію. Це війна світоглядів, це війна проти свободи і демократії», - сказав Петро Порошенко.
Читайте такожПорошенко про покарання для Росії за смерті українців: настане час – агресор постукає у ворота пекла
«І Україна та українці сьогодні захищають її, та українці гинуть саме за свободу та демократію, виборюючи право держави самостійно визначати своє майбутнє. А майбутнім для України є європейський вибір, він є незворотнім», - наголосив Порошенко.
На його переконання, український народ хоче бачити свою державу серед європейських демократій, політично вільних, економічно розвинутих і соціально успішних держав. «Але ми ні на мить не забуваємо про те, що європейська цивілізація, цивілізація Біблії своєю появою зобов'язана в тому числі і потужному близькосхідному корінню», - відзначив президент
«Сьогодні Україна є форпостом демократії на Сході Європи, так, як Ізраїль є форпостом демократії на Близькому Сході», - заявив він.
«Подібно Ізраїлю, Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування. І так, як і ви, найбільш за все ми прагнемо миру. Я вірю в мир», - сказав президент.
За словами Порошенка, один із засновників сіонизму Теодор Герцль сказав колись, що для побудови великої нації потрібний великий противник. «Дехто в Кремлі вирішив стати для України саме таким противником. Але Україна не хоче ворожнечі. Ми хочемо миру», - зауважив президент.