Порошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнесеті). «Хочу підкреслити: російська агресія проти України – це війна не тільки війна за територію, Росія має велику територію. Це війна світоглядів, це війна проти свободи і демократії», - сказав Петро Порошенко.

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«І Україна та українці сьогодні захищають її, та українці гинуть саме за свободу та демократію, виборюючи право держави самостійно визначати своє майбутнє. А майбутнім для України є європейський вибір, він є незворотнім», - наголосив Порошенко.

На його переконання, український народ хоче бачити свою державу серед європейських демократій, політично вільних, економічно розвинутих і соціально успішних держав. «Але ми ні на мить не забуваємо про те, що європейська цивілізація, цивілізація Біблії своєю появою зобов'язана в тому числі і потужному близькосхідному корінню», - відзначив президент

«Сьогодні Україна є форпостом демократії на Сході Європи, так, як Ізраїль є форпостом демократії на Близькому Сході», - заявив він.

«Подібно Ізраїлю, Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування. І так, як і ви, найбільш за все ми прагнемо миру. Я вірю в мир», - сказав президент.

За словами Порошенка, один із засновників сіонизму Теодор Герцль сказав колись, що для побудови великої нації потрібний великий противник. «Дехто в Кремлі вирішив стати для України саме таким противником. Але Україна не хоче ворожнечі. Ми хочемо миру», - зауважив президент.