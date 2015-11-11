РФ не виконує взяті на себе зобов'язання і має за це відповісти - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі з новообраними міськими головами.

"Факт того, що агресор не виконує прийняті на себе зобов'язання, не є для нас виправданням. Навпаки, міцність світової коаліції на підтримку України базується на тому, що ми відповідальна країна, і агресор, який не виконує зобов'язання, повинен за це відповісти, в тому числі і через механізм санкцій", - заявив він.

Читайте такожПорошенко: Україні потрібно 6-7 років для вступу в НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінського процесу в 2016 році не буде, зобов'язання повинні бути виконані в 2015.