Посол в США про бюджет-2016: українська дипломатія знову перед величезними викликами

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Бюджет-2016 очевидно залишає бажати кращого. Але неприйняття його було б поштовхом до дестабілізації. Що пояснювали б дипломати нашим партнерам - взагалі складно уявити. Тому добре, що здоровий глузд переміг", - зазначив Чалий.

Говорячи про витрати бюджету, він зазначив, що "наша дипломатія знову перед величезними викликами".

"Їх ще потрібно проаналізувати і усвідомити. Але якщо б позбавили МЗС ще 300 мільйонів гривень, то ситуація стала б катастрофічною. Тому повинні подякувати і членам уряду, які додали 200 мільйонів, а особливо членам профільних комітетів Верховної Ради, які відстояли 300 мільйонів, за адекватну позицію", - заявив Чалий.

У свою чергу член комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що при прийнятті бюджету "точно вдалося разом з колегами домогтися принаймні мінімально необхідного фінансування МЗС, яке має забезпечити принаймні всі базові потреби такого важливого в нашій боротьбі із зовнішнім агресором відомства".