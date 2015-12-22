БПП підтримає бюджет-2016 тільки за умови достатнього фінансування МЗС - депутат

10:00, 22 грудня 2015
Політика
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Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" має намір підтримати проект державного бюджету на 2016 рік тільки у випадку, якщо в ньому буде передбачено достатнє фінансування діяльності Міністерства закордонних справ, заявляє депутат з цієї фракції Ірина Фріз.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Наша фракція підтримає бюджет-2016 лише за умови фінансування діяльності МЗС в повному обсязі, а не на 60%", - зазначила Фріз.

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Нагадаємо, 21 грудня перший заступник голови комітету Верховної Ради у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе з тієї ж фракції БПП заявила про вкрай низьке фінансування МЗС, закладене в проекті державного бюджету на 2016 рік.

За її словами, воно на третину менше навіть від мінімально необхідного.

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