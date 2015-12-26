Рішення судмедекспертизи щодо стану здоров'я Корбана у законний спосіб сьогодні не буде – адвокат

Про це у суді журналістам повідомила адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук.

Читайте такожСуд частково задовольнив клопотання адвокатів Корбана про забезпечення медекспертизиЗа її словами, лікарі неодноразово наголошували на тому, що ця експертиза може тривати близько місяця, а тому не може бути завершена на другий день після госпіталізації політика.

«Жодного висновку сьогодні стосовно можливості або неможливості Геннадія Корбана брати участь у судовому засіданні у законний спосіб не буде взагалі. Тому я не розумію, навіщо було оголошувати перерву до 20.30», – заявила адвокат. При цьому вона також зазначила, що Геннадій Корбан та його захисники чекатимуть продовження засідання у Дніпровському суді, адже суддя не надав жодного доручення щодо повернення політика назад до лікарні.