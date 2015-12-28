Суд вирішив взяти Корбана під варту на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення цієї ухвали головуючий у справі суддя вийшов із зали судових засідань.

До присутніх у судовій залі звернувся Корбан і закликав зберігати спокій, не порушувати порядок. Він висловив упевненість в тому, що апеляційна інстанція скасує цю ухвалу, оскільки в нього дуже сильна правова позиція.

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"Я б не хотів, щоб через мене хтось постраждав. Давайте добиватись всього легальним шляхом. У нас є два дні (до 31 грудня – УНІАН), впродовж яких адвокати подадуть апеляційну скаргу, вже її подали. У нас хороша правова позиція. Я вас усіх прошу прийти на апеляційний розгляд", - закликав Корбан.

Після цього його вивели із судової зали через бокові двері, куди зазвичай виходить суд, але вільних слухачів, журналістів і народних депутатів із судової зали поки не випускають.

"Відповідну ухвалу під вигуки «Ганьба!» зачитав суддя Микола Чаус. В ухвалі суду були, зокрема вказані прізвища адвокатів, від яких Геннадій Корбан відмовився. Адвокати заявляють, що текст ухвали був написаний заздалегідь", - повідомила у свою чергу керівник прес-служби партії УКРОП Кравчук.

"Це було показове судилище. Сьогодні є дві України: одна, яка бореться, хоче перемін, реформ, чесного життя, і друга, яку ми успадкували з минулого, яка живе по-старому, вершить нелегітимне правосуддя і здійснює корупційні дії. Але завдяки такому громадянському суспільству ми переможемо", – процитувала вона слова Корбана.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Корбана затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає.

26 грудня Дніпровський райсуд Києва почав розгляд клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою. Термін домашнього арешту завершується 31 грудня.