Суд дозволив Корбану поспілкуватися з його новим адвокатом

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі зайшов до судової зали і на прохання Корбана надати можливість поспілкуватись з новим адвокатом надав йому таку можливість.

Прокурори також не заперечували. Після цього суддя попросив вийти всіх, хто не є учасником судового засідання, із зали.

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Він мотивував це тим, що адвокат має поспілкуватись з підзахисним і для цього немає іншого приміщення. Але в результаті вільні слухачі залишились у залі, а Корбан з адвокатом та у супроводі людей в цивільному вийшли із зали, де розглядається його справа.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Дніпровському районному суді Києва почали розглядати клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. У прокуратурі наполягають, щоб домашній арешт був замінений триманням під вартою.

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Судове засідання 27 грудня розпочалося близько 09.30 і триває досі.

Корбан оголосив про відмову від своїх захисників після того, як суддя Чаус залишив без розгляду клопотання адвокатів про його відвід.

Суд ухвалив рішення призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги.

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31 грудня закінчується термін домашнього арешту Корбана.

Лідера партії «УКРОП» СБУ затримала 31 жовтня, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає.