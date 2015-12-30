ЗМІ: у БПП вже обрали суддю для розгляду апеляції на арешт Корбана
Депутат фракції «Блок Петра Порошенко» (БПП), член комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Олександр Грановський домагається, щоб апеляційний суд залишив у силі рішення про арешт лідера УКРОПу Геннадія Корбана.
Про це повідомило джерело, близьке до «Блоку Петра Порошенка», повідомляє comments.ua. За словами джерела, Грановський наполягає на розгляді апеляції суддею Апеляційного суду Києва Денисом Масенко, який був раніше переведений в Київ з однієї зі східних областей для виконання «замовлень».
Кандидатуру судді для розгляду справи Корбана Грановський нібито вже погодив з адміністрацією президента. «Є загальне розуміння того, що Масенко повинен розглядати справу Корбана в Апеляційному суді», – зазначило джерело.
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У колах, близьких до БПП, також відзначили, що до голови Апеляційного суду Києва Ярослава Головачова вже зверталися з тим, що саме суддя Масенко повинен головувати при розгляді апеляції у справі Корбана.