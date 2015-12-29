Яценюк про ситуацію з Корбаном: Це дуже далеко від високих стандартів чесного, незалежного суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час прес-конференції за підсумками 2015 року.

Яценюк заявив, що він не може коментувати конкретну кримінальну справу, але може поділитися враженнями.

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"Я не можу давати своїх жодних коментарів з приводу конкретної кримінальної справи. Я можу тільки враження своє сказати: це дуже далеко від високих стандартів чесного незалежного суду", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.