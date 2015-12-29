Нові докази у справі Корбана є підробкою ГПУ – адвокат

Як заявила адвокат, жодна подібна документація у Корбана не вилучалася.

«Я як адвокат Геннадія Корбана офіційно заявляю, що жодна подібна документація у пана Корбана не вилучалася. Сьогодні на брифінгу було заявлено, що це начебто бухгалтерія, яка була вилучена у Геннадія Корбана. Все це не відповідає дійсності. Є протоколи обшуків, і, відповідно до них, такі документи не вилучалися ні за місцем мешкання Геннадія Корбана, ні його батьків, ні за адресами, до яких він може бути причетний. Це офіційна позиція», – сказала Томчук.

Захисниця також зазначила, що ці документи підроблені.

Читайте такожУ повному тексті рішення суду про арешт Корбана багато дивних моментів - адвокат

«Щодо моїх припущень, то я вважаю, що ці документи підроблені працівниками Генеральної прокуратури, тому що їм зараз конче необхідно виправдовуватися після судилища, яке відбулося в понеділок, яке дивилася вся країна та західні партнери. Їм потрібно себе хоч якось реабілітувати. І, схоже, вони вирішили, що подібні заяви їм допоможуть. Де вони взяли ці документи – мені не відомо, але точно не у пана Корбана», – заявила адвокат.

Щодо стосується аудіозаписів, адвокат також спростувала сам факт існування подібних розмов.

«Це чистої води вигадка. Якби подібні докази існували, вони були б оприлюднені до судилища. Це логічні речі», - заявила вона.

Читайте такожЯценюк про ситуацію з Корбаном: Це дуже далеко від високих стандартів чесного, незалежного суду