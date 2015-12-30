Вибори на Донбасі мають пройти у першій половині 2016 року - прес-служба Меркель

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду Німеччини за підсумками телефонної розмови лідерів "Нормандської четвірки".

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко та президент РФ Володимир Путін приділили особливу увагу всіх сторін "до проведення місцевих виборів на Донбасі, які заплановані на першу половину 2016 року".

"Усі сторони підтримали робочу підгрупу з політичних питань (Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі) та її координатора (від ОБСЄ) П'єра Мореля", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що робочій групі з політичних питань буде запропоновано до кінця січня 2016 року за підтримки Бюро демократичних іститутів і прав людини ОБСЄ завершити підготовку проекту виборчого закону на Донбасі.

Окрім того, наголошується, що повинні бути вжиті відповідні заходи з дотримання безпеки для проведення виборів на Донбасі.