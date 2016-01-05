Апеляцію на арешт Корбана розгляне суддя-батько одного з прокурорів

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що заступник голови апеляційного суду Києва у кримінальних справах Глиняний Віктор Петрович, який увійшов до колегії суддів, є рідним батьком Глиняного Сергія Вікторовича - прокурора відділу участі прокурорів у судових провадженнях з перегляду судових рішень в апеляційному суді столичної прокуратури, що виступає стороною обвинувачення у справі Корбана.

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Зазначимо, скаргу будуть розглядати Денис Масенко (доповідач), Валерій Лашевич (суддя), Віктор Глиняний (суддя).

Як повідомляли ЗМІ, в "Блоці Петра Порошенка" саме суддю Масенка назвали узгодженою з Адміністрацією Президента кандидатурою для розгляду апеляції на арешт голови політради УКРОПу.

Нагадаємо, 28 грудня суддя Дніпровського райсуду Києва Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.