Завтра розглядатимуть апеляцію на арешт Корбана: справу доручили звинуваченому в заангажованості судді

Скаргу розглядатимуть Денис Масенко (доповідач), Валерій Лашевич (суддя), Віктор Глиняний (суддя).

Як повідомляли ЗМІ, в "Блоці Петра Порошенка" саме суддю Масенка назвали погодженою з Адміністрацією Президента кандидатурою для розгляду апеляції на арешт голови політради УКРОПу.

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Нагадаємо, суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус розглядав клопотання ГПУ про зміну Геннадію Корбану запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою майже 30 годин. Підсудного, якому напередодні провели хірургічне втручання, двічі доправляли до суду примусово. Під час засідання залу штурмували «тітушки», які мали на меті викрасти політика.

Крім того, на процесі був присутній працівник СБУ Павло Демчина, якого голова політради УКРОПу називав виконавцем свого викрадення 31 жовтня у Дніпропетровську, а також народні депутати з БПП, які, за твердженням адвокатів Геннадія Корбана, забезпечували ухвалення суддею Чаусом потрібного рішення.