Радбез ООН проведе екстрену зустріч у зв'язку з ядерними випробуваннями Пхеньяна

Рада Безпеки ООН проведе в середу екстрену зустріч у зв'язку з оголошеним КНДР випробуванням водневої бомби.

Як повідомило ТАСС обізнане джерело в штаб-квартирі всесвітньої організації, нарада попередньо запланована на 11:00 за нью-йоркським часом.

"Час ще належить підтвердити, але зустріч майже напевно відбудеться сьогодні", - заявив співрозмовник агентства.

Інший джерело уточнило, що нарада буде закритою і скликана за запитом США і Японії. Токіо є непостійним членом Ради безпеки з 1 січня.

Раніше в середу КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, поширеної каналами інформаційного агентства ЦТАК, випробування "не мало негативного впливу на екологічну ситуацію".

Воно відбулося о 10:00 за місцевим часом "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР "стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.

За останні роки КНДР здійснила три ядерні випробування: 2006, 2009 і 2013 рр. У відповідь Рада Безпеки ООН ввела проти Пхеньяна різні санкції. За останні два роки республіка не проводила ядерних випробувань, обмежившись запуском балістичних ракет у відповідь на великомасштабні військові навчання Південної Кореї і США.

Про наявність у КНДР власної водневої бомби згадав 10 грудня лідер країни Кім Чен Ин. "Ми змогли стати великою ядерною державою, здатною захистити незалежність і національна гідність нашої батьківщини потужністю ядерних ударів і водневих бомб", - заявив він під час відвідування оновленого збройового заводу в Пхеньяні. Лідер КНДР також підкреслив, що "країні необхідно продовжити активний розвиток військової промисловості".