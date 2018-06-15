Черномирдін запросив гостей на Оренбурзький хор і "Русский стандарт" (фоторепортаж)

Святкування Дня Росії в Україні відбувалося за звичним сценарієм: традиційно у палаці "Україна" і з традиційним набором гостей. Посли, депутати, політики, митці ... Особливу увагу господар урочистого прийому Віктор Черномирдін (і це теж традиційно!) приділив екс-Президенту Леоніду Кучмі.