Черномирдін запросив гостей на Оренбурзький хор і "Русский стандарт" (фоторепортаж)
Святкування Дня Росії в Україні відбувалося за звичним сценарієм: традиційно у палаці "Україна" і з традиційним набором гостей. Посли, депутати, політики, митці .
Святкування Дня Росії в Україні відбувалося за звичним сценарієм: традиційно у палаці "Україна" і з традиційним набором гостей. Посли, депутати, політики, митці ... Особливу увагу господар урочистого прийому Віктор Черномирдін (і це теж традиційно!) приділив екс-Президенту Леоніду Кучмі.
Людмила Кучма: "Ну ясно, сообразили на троих..." Російське посольство пригощало пивом "Балтика", горілкою "Русский стандарт" і всілякими наїдками
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Адам Мартинюк даремно шукає погляду колишньої соратниці Раїси Богатирьової ... На сцені - Оренбурзький хор
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