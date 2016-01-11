Експерт вважає нереалістичними вимоги України прив'язати "мінські" зобов'язання РФ до конкретних дат

Заява президента України Петра Порошенка про те, що Україна вимагатиме прив'язати усі зобов'язання Росії за Мінськими угодами до конкретних дат у 2016 році, є нереалістичною. Про це Яременко сказав у коментарі УНІАН.

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"Це абсолютно нереалістично, це можна було зробити від початку і потрібно було зробити. По-друге, Росію не вдасться переконати зробити це, оскільки Росія буде займати таку позицію, що, наприклад, вона немає ніякого відношення безпосередньо до припинення вогню, до обміну полоненими, оскільки вона не є стороною конфлікту", - зазначив Яременко.

За його словами, у той спосіб, в який українська влада підходить до війни, не називаючи її війною і не оголошуючи Росію фактично стороною конфлікту, примусити Москву взяти на себе відповідальність буде дуже важко.

Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і РФ на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України, Яременко зазначив, що текст Мінських домовленостей узгоджений, "тому тут немає нічого нового ні в позиції Путіна, ні в тексті Мінських домовленостей".

"Про це говорилося від самого початку, це є одна з найбільших проблем, що Мінські домовленості складені таким чином, що повернення Україні контролю над українсько-російським кордоном відбувається як останній етап врегулювання вже після проведення виборів. От, власне кажучи, це і підтвердив Путін", - сказав Яременко.

Щодо заяви Путіна про необхідність включення до Конституції України на постійній основі закону про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, Яременко зазначив, що про це в Мінських домовленостях не йдеться, а йдеться про необхідність врегулювання загалом.

"Мінські домовленості передбачають надання особливих повноважень окупованим районам Луганської і Донецької області. Так що це теж одна з вимог Мінських домовленостей. Там не прописано, який це має бути тип закону, але те, що відповідні положення мають бути закріплені законами в Конституції, про це йде мова в Мінських домовленостях", - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

"Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи", - сказав він.

"Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми", - додав Путін.

При цьому він заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.