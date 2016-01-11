Україна вимагатиме прив'язки усіх "мінських" зобов'язань РФ до конкретних дат у 2016 році - Порошенко
18:06, 11 січня 2016Політика
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Україна вимагатиме прив'язки усіх зобов'язань Росії за Мінськими домовленостями до конкретних дат у 2016 році.
Петро Порошенко: Україна вимагатиме прив'язки усіх "мінських" зобов'язань РФ до конкретних дат / УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко у Тернополі, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.
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"Україна вимагатиме прив'язки усіх зобов'язань Росії за Мінськими домовленостями до конкретних дат у 2016 році", - наголосив глава держави.
Додавмо, наприкінці грудня в МЗС РФ заявили, що Мінські домовленості щодо України продовжуються на 2016 рік.
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