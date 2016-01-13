Бойовики вимагають замінити Безсмертного та Геращенко на переговорах у Мінську

Про це повідомили співрозмовники, близькі до переговорів, передає "Українська правда".

Окрім того, цю інформацію підтвердив й сам Безсмертний.

Розповідаючи про перебіг переговорів у Мінську в середу, він нагадав, що сторони домовилися про обмін полоненими і вже обмінялися відповідними списками.

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Також Безсмертний повідомив, що під час засідання обговорювали питання відновлення автомобільного мосту у Станиці Луганській.

"Що стосується роботи політичної підгрупи, то по суті питання жодного просування немає. Тільки з організаційних питань досягнуто рішеня щодо участі представника ОБСЄ", - сказав він, додавши, що політична група продовжує обговорювати питання виборів на окупованих територіях.

"Представник Росії у тристоронній підгрупі заявив, що необхідно дотримуватися територіальної цілісності України, назвавши війну на Донбасі громадянським конфліктом, чим дав зрозуміти представниками ОРДО і ОРЛО, що вони самі мають вирішувати свої проблеми", - заявив Безсмертний.