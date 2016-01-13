Геращенко: Ми готові йти на компроміс для звільнення полонених, незважаючи на посилення представництва РФ

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Мінськ. І хто б там не представляв Москву, для нас головне - як ми представлятимемо Україну. Посилення російського представництва тільки гуртує нашу маленьку делегацію, і наша позиція залишається чіткою і незмінною. Мінські угоди мають бути виконані, в тому числі Росією і контрольованими нею бойовиками», - зазначила вона.

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Геращенко наголосила, що російські війська і техніка мають піти, і Україна повинна отримати контроль на кордоні.

«Російські війська і техніка мають піти геть. Ми повинні отримати контроль на кордоні. Вибори? Тільки за українським законодавством, під моніторингом ОБСЄ, після роззброєння. Амністія? Мають відновити роботу українських судів на окупованих територіях (і ключова роль в рішенні щодо закону про амністію належить ВР, Мінськ- це лише майданчик для дискусії), також є важкі злочини, які не потрапляють під амністію», - написала вона.

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Політик також висловила бачення української сторони і щодо гуманітарної ситуації. «Ми готові до пошуків компромісів заради звільнення українців і наполягаємо на безперешкодному доступі гуманітарних місій на окуповані території. Режим припинення вогню має дотримуватися стовідсотково! Кожне порушення має жорстко і чітко фіксуватися СММ ОБСЄ. А для цього потрібно, аби ця місія отримала доступ на всі території, аж до кордону і чітко виконувала свою роботу, а не " моніторила" в тилових містах): такою є наша позиція», - резюмувала Геращенко.