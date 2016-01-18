ГПУ: на розгляді судів перебувають кримінальні справи проти 33 суддів

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, зазначивши, що заходи із запобігання і протидії корупції в системі судової гілки влади вживаються «на виконання доручення президента України від 21.05.2010 № 1-1/956».

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Торік, за даними ГПУ, до суду направлено кримінальні справи стосовно 12 суддів за обвинуваченням у корупції.

«Упродовж 2015 року слідчими органів прокуратури до суду направлено 10 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях зазначеної категорії стосовно 12 осіб», - йдеться в повідомленні.

На теперішній час слідчими органів прокуратури здійснюється досудове розслідування в 12 кримінальних провадженнях стосовно суддів, шістьом з яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, пов'язаних з одержанням неправомірної вигоди. Ще 3 кримінальні провадження вказаної категорії 21 грудня 2015 року стосовно 4 суддів, яким оголошено про підозру, направлено для організації подальшого досудового розслідування до Національного антикорупційного бюро України, повідомили у ГПУ.

Впродовж минулого року стосовно суддів, які обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів, судами першої інстанції із прийняттям рішення розглянуто 6 кримінальних справ (проваджень). За результатами судового розгляду стосовно 4 суддів постановлено вироки, стосовно 2 суддів ухвалено рішення про направлення кримінальних справ на додаткове розслідування, йдеться в повідомленні .

При цьому в ГПУ зазначили, що вироком Кременчуцького районного суду Полтавської області від 27 листопада 2015 р. суддю Харківського апеляційного адміністративного суду, який органами досудового слідства обвинувачувався в отриманні за пособництва адвоката хабара в розмірі 6 тис. дол., виправдано у зв'язку з недоведеністю вини, а адвоката звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Водночас, «протидіючи негативній практиці необгрунтованого призначення через суддівську корпоративність надто м'яких мір покарання працівникам судової гілки влади за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів або їх виправдання, Генеральною прокуратурою 25.12.2015 внесено апеляційну скаргу до апеляційного суду Полтавської області про скасування зазначеного судового рішення», - йдеться в повідомленні.

Усього за апеляційними скаргами прокурора в апеляційному порядку переглянуто судові рішення стосовно 4 суддів, зазначили в ГПУ.