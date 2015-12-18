Шокіну дозволили розвалити справу "діамантових" прокурорів - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, Шокін незаконно призначив на посаду голови Генеральної інспекції ГПУ, що веде справу "діамантових" прокурорів, люстрованого прокурора Максима Мельниченко. Відзначається, що Мельниченко вивїв за штат інспекції відділ, який веде розслідування "діамантових" прокурорів, фігурантом якого є сам Шокін.

Читайте такожСуд щодо "діамантового прокурора" Корнійця перенесено: суддя зайнята Мосійчуком

"Очевидно, президент Порошенко дозволив генпрокурору Шокіну закрити найрезонанснішу справу про корупцію в Україні - справа "діамантових" прокурорів, фігурантом якої є друг президента Віктор Шокін. Справу знищують за допомогою нового корупційного злочину - призначення люстрованого раніше прокурора на посаду керівника Генінспекції, яка веде справу", - пише Бутусов.

Журналіст зазначає, що призначення Мельниченка "є свідченням корупції і беззаконня верхівки української влади. Тому що 1 грудня 2014-го року Максим Мельниченко був звільнений з Генпрокуратури за наказом генпрокурора Віталія Яреми".

Однак, за даними Бутусова, 15 червня суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Данилишин в порушення закону визнав дію закону України "Про люстрацію" та наказу Яреми щодо Мельниченка незаконним.

"Шокін не тільки відновив Мельниченко на роботі, але і призначив його керувати підрозділом Генпрокуратури, який зараз розслідує найгучнішу корупційну справу проти самого Шокіна, а також його бізнес-партнерів - злочинного угруповання прокурорів Шапакіна і Корнійця!", - підкреслює журналіст.

Читайте такожСакварелідзе: слідчі встановили нові масштаби незаконної діяльності одного з "діамантових" прокурорів

Крім цього, 27 квітня 2011-го року Максима Мельниченка затримали на хабарі "на гарячому", однак, "тоді йому вдалося домогтися закриття справи, і благополучно продовжити роботу, в системі Януковича хабар компроматом не вважався".

Журналіст припускає, що Шокін зробив виняток для Мельниченка і призначив його на високу посаду, так як "Генеральна інспекція повинна зараз подавати в суд справу про "діамантових" прокурорів, в якому фігурантом і ймовірним співучасником ОЗГ є сам Шокін".

"Знаєте який результат призначення Мельниченка? Він виключив зі штату Генеральної інспекції підрозділ, який безпосередньо веде розслідування злочину Шапакіна-Корнійця-Шокіна. І відразу ж Корнієць завершив ознайомлення зі справою - 17 грудня. 21 грудня очікується ознайомиться зі справою Шапакін. І справу буде передано до суду - а ті сміливі прокурори і слідчі ГПУ, які повірили, що заяви українських політиків про боротьбу з корупцією, і які санкціонували арешти і слідчі дії залишилися за штатом, і їхня кар'єра тепер під питанням. По процесуальному керівнику справи прокурору Віталію Опанасенко ГПУ також порушили справу", - акцентував увагу Бутусов.

Журналіст вважає, що "видача такої "індульгенції" з боку президента призвела до того, що, перебуваючи на посаді, Шокін розвалює антикорупційне розслідування проти нього. Це державний злочин".

Нагадаємо, Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько $500 тис. і коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара).

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. 31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.

16 липня Шокін звільнив Шапакіна і Корнійця з органів прокуратури. 21 липня Апеляційний суд Києва зберіг Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту і змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн. 1 жовтня адвокат Корнійця повідомив, що його підзахисний звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, в якому просить визнати його звільнення незаконним, поновити на посаді та зобов'язати ГПУ виплатити йому середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу.