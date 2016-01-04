ГПУ передала до суду справу "діамантових прокурорів"

Про це заявив заступник генерального прокурора України Віталій Касько в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"На думку слідства, доказів зібрано більш ніж достатньо, інакше ми б не передавали справу для розгляду по суті до суду. На сьогоднішній момент нами зібрані необхідні докази, зібрано у встановленому законом порядку. Обвинувальний акт було підписано ще до нового року, але оскільки суд не приймав до нового року кримінальних справ, сьогодні, в перший робочий день, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Що стосується першого засідання, то тут усе залежить від суду. Що стосується розгляду самої справи, то це також залежатиме від поведінки сторін у провадженні", - сказав Касько.

5 липня 2015 року внаслідок спецоперації СБУ і Генпрокуратури було затримано начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.