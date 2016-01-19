В МВС відреагували на погрози нібито "бійців "Азова" на адресу Нідерландів

Про це йшлося сьогодні, 19 січня, під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, народного депутата України і першого командира полку НГУ "Азов" Андрія Білецького з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в України Кейсом Кломпенхаувером, йдеться на сайті МВС.

Згідно з повідомленням, українська сторона спростувала причетність бійців полку Національної гвардії України "Азов" до інформації щодо погроз на адресу громадян Королівства Нідерланди.

Народний депутат України Андрій Білецький зазначив, що запис звернення начебто від імені бійців полку є "виставою" і фейком, зробленим надзвичайно неякісно. Озброєння і обмундирування "бійців" не відповідають встановленим зразкам і є бутафорською імітацією.

"Безумовно, образливо для бійців, що їх використовують в такому світлі для російської пропаганди в Європі", – підкреслив Білецький.

Також, як зазначається, свою причетність до нього заперечили і самі бійці полку, розповсюдивши відповідну відеозаяву.

За словами директора Департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка, це відеозвернення від імені начебто "бійців полку "Азов" є провокацією, спрямованою на збурення антиукраїнських настроїв закордоном.

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Аваков та Білецький на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди категорично заперечили причетність бійців полку НГУ "Азов" до цього "звернення".

"Оскільки у квітні 2016 року у Нідерландах відбудеться референдум з приводу того, чи схвалювати Асоціацію України з ЄС, ці інформаційні провокації є неодмінною складовою потужної гібридної війни РФ проти України, яка у даному разі скерована на формування у голландців хибного уявлення про Україну і бійців-добровольців", - наголосили у МВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в YouTube з'явилося відео, де люди в масках, які видали себе за "Азов", погрожують громадянам Нідерландів терактами у разі, якщо держава не ратифікує Угоду про асоціацію України і ЄС. Невідомі на відео також спалюють прапор Нідерландів.

У той же час, в полку "Азов" відразу повідомили, що відео – "фейк" і вказали, що зовнішній вигляд і форма одягу людей на відео відрізняється від "азовців".

Як відомо, у квітні в Нідерландах пройде референдум, на який виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?