У Нідерландах депутати запідозрили вплив Росії на референдум щодо асоціації Україна-ЄС

Про це повідомляє депутат Кейс Верхувен у Twitter.

"Чи є у вашому полі зору будь-які ознаки, що на майбутній референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може яким-небудь чином, в тому числі і фінансово, впливати Росія?", - йдеться у запиті до зовнішньополітичного відомства Нідерландів.

Як зазначає Верхувен, відповідний запит депутати надіслали через статтю в британській газеті The Telegraph, в якій з посиланням на джерела повідомляється про розслідування США щодо впливу Росії на європейські партії.

Читайте такожНідерланди виділять 30 мільйонів євро на проведення референдуму щодо асоціації з Україною

Раніше повідомлялося, що Конгрес США доручив главі Національної розвідки Джеймс Клапперу розслідувати фінансування європейських партій з боку РФ за останні 10 років.

Дослідження викликано зростанням стурбованості США у зв'язку зі спробами Кремля зруйнувати єдність Євросоюзу і НАТО, заблокувати встановлення американських систем протиракетної оборони в Європі і домогтися скасування введених після анексії Криму санкцій.

Зокрема, американська розвідка перевірить наявність фінансування і "благодійності" для низки європейських партій від спецслужб РФ. У США припускають, що Кремль може фінансувати спроби внести розбіжності в політику Євросоюзу, наприклад, просуваючи агітацію проти розміщення систем ПРО і пошуків альтернативи російським джерелам енергії.

Які саме партії перевірять, не повідомляється, але швидше за все, в першу чергу це торкнеться ультраправих організацій.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.