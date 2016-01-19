У мережі з'явилося відео з погрозами нібито "Азова" Нідерландам

Увечері 18 січня в YouTube з'явилося звернення від людей у балаклавах, що представилися добровольчим полком "Азов" , які загрожують Нідерландам і вимагають ратифікувати асоціацію України з ЄС.

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У записаному українською та англійською мовами відео сказано: "Небажання Нідерландів підписати Угоду і відсутність реакції на цю провокацію з боку нашої влади змушує нас діяти самостійно. Якщо Нідерланди не підтримають угоду, ми почнемо діяти. У цьому випадку голландцям не місце на нашій землі. Ми зробимо все, щоб їх не було, ми знищимо всіх, хто нам заважає. Також ми будемо діяти на території Нідерландів, там вже є наші люди. Вимагаємо від Нідерландів за місяць прийняти Угоду".

Відео закінчується спаленням прапора Нідерландів.

Зазначимо, що ролик опубліковано на новоствореному каналі

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Вночі у вівторок "Азов" на офіційному сайті спростував причетність до цього "звернення".

"Люди на відео намагаються видати себе за бійців полку. З першого погляду зрозуміло, що дані особи ніяк не можуть бути "азовцями": відсутність полкових шевронів, нестатутна взуття, нехарактерна уніформа тощо. Але, чим дане відео просто викликає сміх – це страйкбольні автомати. Кожен, хто хоч мінімально розбирається у зброї, відразу помітить це. У страйкбольну репліку АК-74М (яких на озброєнні в полку просто немає) вставлені магазини від АКМ зовсім іншого калібру! Коментувати далі якість цього фейку сенсу взагалі немає. Хіба що варто згадати голос "головного представника", який навіть на слух ідентичний голосу попередніх "антиазовських" фейків від російського агітпропу", - йдеться в заяві полку.