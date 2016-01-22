Корбан заявив, що зберігає вдома дитячі книги, а не "чорну бухгалтерію"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан заявив після розгляду Апеляційним судом Києва скарги адвокатів на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

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"У мене вдома крім дитячих речей і книг нічого немає і бути не могло. Тож давайте дивитися в протоколи обшуків, давайте дивитися нормальні документи, а не те, що вони показують на своїх шоу. Вони забрехалися вже до такої міри...", - сказав Корбан, прокоментувавши заяви прокуратури про те, що нібито у нього вдома вилучили "чорну бухгалтерію".

Лідер "УКРОПу" зазначив, що у тюрмі мають сидіти ті, хто привів країну до війни, розрухи і злиднів.

Корбан заявив, що матеріали прокуратури про "чорну бухгалтерію" не мають до нього жодного стосунку.

При цьому він наголосив, що разом з тим "прокуратура захищає інтереси Царьова, Клименка, Лебедєва, завтра вона стане захищати інтереси Януковича та інших чиновників. Це нормально. А Корбан, який витягнув з полону 650 наших бійців, сидітиме у в'язниці".

Як повідомляв УНІАН, Корбан назвав умови тримання під вартою тюремними.

У свою чергу адвокат Оксана Томчук заявила, що прокуратура тисне на суд, представляючи докази, які у Корбана під час обшуку не вилучалися.

29 грудня 2015 року в Генпрокуратурі представили частину матеріалів, які, за твердженням слідства, вилучили під час обшуків у справі Корбана.

Тоді на брифінгу було продемонстровано слайди, на яких було показано платіжки видачі коштів ряду народних депутатів. Так, на платіжках можна було побачити такі слова як "зарплата", "борг", "УКРОП", "позика".