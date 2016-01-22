Адвокат Корбана підкреслює, що захист не впливає жодним чином на роботу слідства
15:35, 22 січня 2016Суспільство
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Адвокат лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана Оксана Томчук наголошує, що захист не впливає жодним чином на роботу слідства.
Адвокат наголосила, що захист не може впливати на процесуальні слідчі дії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказала журналістам.
"Сторона захисту жодним чином не впливає на процес складання або передачі обвинувального акта, тому тут заяви слідчого - це повна нісенітниця", - заявила Томчук.
Вона підреслила, що сторона захисту не може впливати на ті процесуальні слідчі дії, які відбуваються паралельно.
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Томчук нагадала, що у Генеральній прокуратурі була визначена слідча група, куди входять понад 20 чи 30 осіб.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокати Корбана заявляли про фабрикування кримінальних справ проти них.
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