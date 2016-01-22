Адвокат Корбана підкреслює, що захист не впливає жодним чином на роботу слідства

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказала журналістам.

"Сторона захисту жодним чином не впливає на процес складання або передачі обвинувального акта, тому тут заяви слідчого - це повна нісенітниця", - заявила Томчук.

Вона підреслила, що сторона захисту не може впливати на ті процесуальні слідчі дії, які відбуваються паралельно.

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Томчук нагадала, що у Генеральній прокуратурі була визначена слідча група, куди входять понад 20 чи 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокати Корбана заявляли про фабрикування кримінальних справ проти них.