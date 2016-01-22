Суд приєднав до справи Корбана протокол допиту лікаря Інституту ім. Амосова

Як передає кореспондент УНІАН, про це сторона обвинувачення сказала під час розгляду Апеляційним судом скарги сторони захисту на рішення про тримання Корбана під вартою.

Прокурор Олександр Голінченко додав суду клопотанням з вимогою долучити до матеріалів справи протокол допиту свідка – жінки-лікаря 1985 року народження. Допит проводив слідчий ГПУ Євген Скуба.

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"Прошу долучити до матеріалів судової справи протокол допиту свідка - лікаря Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, лікаря-кардіолога Пукас Катерини Володимирівни, яка проводила обстеження та наглядала за станом підозрюваного Корбана під час перебування його у лікувальному закладі, зокрема, покази, які стосуються загальних характеристик діагнозів, які були поставлені за результатами огляду... щодо проведених медичних процедур", - сказав Голінченко.

Прокурор наголосив, що, згідно показаннями лікаря, Корбан перебуває у задовільному стані, негативної динаміки у стані його здоров'я немає.

Разом з тим адвокат Олексій Шевчук заявив, що його підзахисний «не знає такого лікаря».

Інший адвокат Оксана Томчук звернула увагу, що документ про допит свідка був оформлений 5 січня, коли Корбан ще два тижня після того перебував на стаціонарному лікуванні.

Адвокат Олександр Мірошник зазначив, що досі не отримано результатів судово-медичної експертизи від Київського бюро судово-медичних експертиз. На його переконання, прокуратура "намагається підмінити судово-медичну експертизу допитом якихось свідків".

При цьому адвокати наголосили, що усі слідчі дії повинні проходити за участі сторони захисту, але під час допиту зазначеного свідка у Генпрокуратурі захисників Корбана не запрошували.

Сам Корбан також додав, що особисто не був присутнім, коли проводився допит зазначеного свідка. Він сказав, що не розуміє, про яку людину як свідка йдеться мова.

Адвокат Аліна Самарець звернула увагу, що у документах прокуратури не зазначено, чи є цей лікар справжнім експертом.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2015 року адвокат Олексій Шевчук констатував, що всі рішення, які приймалися на засіданні Дніпровського районного суду Києва при незакінченій судово-медичній експертизі стану здоров’я Корбана, є неправосудними.

"Я ще раз наголошую, що все, що зараз відбувається з Корбаном, знаходиться поза межами судового процесу, адекватного, законного і такого, який передбачений нормами КПК", - наголошував Шевчук.

Разом з тим він заявляв, що 23 грудня слідчий ГПУ Микола Макеєв підписав постанову про проведення судово-медичної експертизи, а 26 грудня слідчий суддя Микола Чаус виніс безпосередньо судове рішення про привід для проведення такої експертизи.

"Але експертиза була розпочата і не завершена досі, тому що Корбана силоміць привезли до суду і розглядають клопотання", - наголосив Шевчук.

Таким чином, він наголошував, що Корбан потребує лікування і не може перебувати у суді доти, доки не завершена судова експертиза.

"Все решта є рішеннями, які є завідомо неправосудні і мають закінчений склад злочину", - резюмував адвокат.

Лідеру «УКРОПу» 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування.

На сьогодні судово-медична експертиза стану його здоров’я не завершена.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 р. у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.

15 січня 2016 р. Корбана виписали з Інституту ім. Амосова та перевели до слідчого ізолятора СБУ.