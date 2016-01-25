Гройсман про вибори в Кривому Розі: прикро, що людей привели голодувати за те, що так і станеться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Гройсман нагадав, що наприкінці минулого року був зареєстрований проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення закону про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови.

Наявність такого проекту постанови, зазначив голова ВР, не дозволяє йому підписати прийнятий закон.

"Ще в кінці минулого року я сказав, що підпишу його, як тільки в перший день засідання парламенту ця постанова буде розглянута, що фактично відкриває для мене можливість підписання", - сказав Гройсман.

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Незважаючи на це, зазначив він, "чомусь привели людей голодувати" до Верховної Ради.

"Дуже прикро, що люди сьогодні страждають, втрачають своє здоров'я за те, що так і станеться", - сказав спікер.

Він висловив думку, що учасників голодування, які вимагають підписати закон, недостатньо поінформували про цю ситуацію і процедуру, пов'язану з законом.

Гройсман підкреслив, що відповідний проект постанови стоїть у порядку денному роботи ВР на завтра першим питанням, і буде розглянутий.

"Це буде означати, що у голови Верховної Ради відкриється можливість підписання цього закону, що я і зроблю відповідно до законодавства", - підкреслив спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови.

Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради. Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

Проте закон про вибори мера Кривого Рогу 27 березня до цих пір не підписаний ні Гройсманом, ні відповідно президентом Петром Порошенком.

25 грудня депутатом Михайлом Папієвим (ОБ) був внесений проект постанови №3613-П про скасування прийняття закону про вибори мера Кривого Рогу 27 березня.