Рада 26 січня розгляне скасування позачергових виборів мера Кривого Рогу - БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після засідання ради коаліції, відповідаючи на питання, чи буде виноситися на наступному тижні на розгляд ВР відповідний проект постанови.

"Першим він стоїть на вівторок (26 січня - УНІАН). Ми тільки що підходили до голодуючих, з ними спілкувалися", - повідомив депутат.

У той же час, за його словами, представники всіх фракцій на засіданні ради коаліції заявили, що не планують голосувати за цю постанову.

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"Ми ще не обговорювали на фракції, але я думаю, що це питання логічне. І після неголосування цієї постанови спікер повинен підписати закон щодо Кривого Рога і направити на підпис президенту", - сказав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови.

Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради. Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

Однак на даний момент закон про вибори мера Кривого Рогу 27 березня досі не підписаний президентом Петром Порошенком. 29 грудня голова парламенту Володимир Гройсман заявив, що поки навіть сам не може підписати документ, оскільки "він ще не надійшов на підпис від профільного комітету".

Крім того, 25 грудня депутатом Михайлом Папієвим (ОБ) був внесений проект постанови №3613-П про скасування прийняття закону про вибори мера Кривого Рогу 27 березня.