УНІАН вітали: Яценюк, Богатирьова, Васюник та інші офіційні особи (фоторепортаж)

УНІАН вітали: Яценюк, Богатирьова, Васюник та інші офіційні особи (фоторепортаж)

17:16, 20 червня 2008
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Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив прийшли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.

Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив пришли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.

                               Голова ВР Яценюк першим привітав УНІАН

      Секретар РНБО Богатирьова завітала з величезним букетом    помаранчевих троянд

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Сергія Светлицького/УНІАН

 

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