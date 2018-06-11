УНІАН вітали: Яценюк, Богатирьова, Васюник та інші офіційні особи (фоторепортаж)

Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив прийшли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.

Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив пришли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками. Голова ВР Яценюк першим привітав УНІАН Секретар РНБО Богатирьова завітала з величезним букетом помаранчевих троянд Фото Сергія Светлицького/УНІАН

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