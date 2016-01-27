"УКРОП" заявив у ПАРЄ про політичні переслідування в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, народні депутати Віталій Купрій (УКРОП) та Віктор Вовк (Радикальна партія) провели на полях зимової сесії ПАРЄ презентацію на тему "Нереформована Генеральна прокуратура і політичні репресії в Україні".

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За словами Вовка, "дивно, що сьогодні, після двох років Революції Гідності, ми знову говоримо про нереформовані міліцію, Генеральну прокуратуру та політичні переслідування. Ми повинні повідомити вам про деякий негативний політичний розвиток, який ми спостерігаємо в Україні за останні півроку".

Він додав, що "на жаль, Україна знову стає свідком порушення прав людини та верховенства права, намірів зруйнувати парламентаризм. Ми також стоїмо перед проблемою реформування міліції та початком політичного тиску в нашій країні".

У свою чергу Купрій висловив переконання, що "кращий шлях продемонструвати людям у Криму та на окупованих територіях, що ми просуваємося на шляху європейських цінностей, - це підвищити наші стандарти життя".

"Для цього нам терміново необхідно провести реформи - за останні два роки ми тільки говоримо про це, але не робимо багато", - наголосив він.

Як заявив Купрій, Генеральна прокуратура "просто залишилася таким самим радянського стилю органом репресій для переслідування людей, які не погоджуються з тим, що каже влада". Він також продемонстрував відео про справу лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

Купрій сказав: "Можливо, нас звинуватять у тому, що ми критикуємо Україну, але насправді наша мета - допомогти Україні і захистити її від агресора".

"Зустріч з президентом ПАРЄ (новообраним президентом Педро Аграмунтом) буде саме цьому присвячена - наблизити Україну шляхом реформ до європейської спільноти і захистити від агресора. І одним з головних напрямків я вважаю реформування правосуддя", - сказав він.

Говорячи про майбутню зустріч з президентом ПАРЄ, Купрій висловив думку, що зустріч "саме з опозиційною партією є сигналом стосовно того, куди веде наша влада Україну". "Вони хочуть почути іншу думку", - наголосив Купрій.

За його словами, представники ПАРЄ мають намір надіслати листа "із занепокоєнням та говорити про справу Корбана на зустрічах". Нільс "Мужнієкс (комісар Ради Європи з прав людини) мені сказав, що планує візит на Донбас, і він мені пообіцяв підняти це питання на найвищому рівні", - повідомив Купрій.