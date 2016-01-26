ПАРЄ може визнати Росію як країну-агресора відповідальною за ситуацію на Донбасі - опозиціонер РФ

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив заступник голови російської опозиційної партії ПАРНАС Володимир Кара-Мурза (молодший).

«26 січня пройдуть слухання в юридичному комітеті ПАРЄ, присвячені ситуації на Донбасі. Я там виступатиму як запрошений експерт. Сенс цих слухань у тому, щоб визначити, хто ж, власне, фактично несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі - Україна чи Росія», - сказав Кара-Мурза.

«Я у своєму виступі говоритиму про те, що ступінь впливу, втручання Кремля в те, що відбувається вже майже два роки в частинах Донецької й Луганської областей України, такий великий, що за фактом саме російське керівництво несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Йдеться про військовий, політичний й економічний вплив», - наголосив він.

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Кара-Мурза зазначив, що є два конкретних прецеденти в практиці Ради Європи. Це Північний Кіпр і Придністров'я. При тому, що Північний Кіпр, формально - частина Республіки Кіпр, а Придністров'я – частина Молдови, в практиці Ради Європи встановлено, що фактично контроль цих територій здійснюють Туреччина й РФ. Тому всі питання про те, що відбувається там потрібно адресувати їм, додав він.

«Наскільки я розумію, Марія-Луїза Бек, спецдоповідач комітету ПАРЄ з юридичних питань, хоче ініціювати обговорення й дискусію в рамках Ради Європи», - сказав Кара-Мурза.

Він наголосив, що має намір повідомити, що вплив нинішньої російської влади на Донбасі такий великий, що за фактом саме Кремль керує цією територією. Зрозуміло, що так звана незалежність так званих республік - просто бутафорія і фарс, заявив російський опозиціонер.

За його словами, як джерела він використовуватиме доповідь «Путін. Війна», який почав робити Борис Нємцов. У цьому документі наведено дані про участь діючих військовослужбовців російських збройних сил, вказано конкретні російські частини і їх озброєння. Причому ця зброя є на озброєнні лише російської армії, і була задіяна на Донбасі. Там же зазначено і про політичний вплив, який має Кремль через того ж Владислава Суркова, який вважається куратором цих так званих народних республік.

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Кара-Мурза додав, що восени 2015 року було оприлюднено доповідь Інституту сучасної Росії (це один з підрозділів громадського об'єднання «Відкрита Росія»). Її було представлено в США англійською мовою. Доповідь називається «Вторгнення під іншою назвою». Там також представлено свідчення участі регулярних російських військ у боях на Донбасі, а також дані про політичний та економічний вплив Кремля.

«Витоки конфлікту, який відбувається на сході України, містяться в Москві. Причина цього конфлікту і ключ до його вирішення - у Москві. Путін дуже сильно злякався Майдану, йому дуже не сподобалася картинка, коли пан Янукович спішно залазив у вертоліт, щоб втекти з країни, коли сотні тисяч людей вимагали його відставки. Вся ця агресія, яка була розгорнута кремлівським режимом щодо України, викликана бажанням не допустити успіху демократичного експерименту в Україні. З погляду Кремля, європейська демократична Україна стала б дуже заразливим і дуже поганим прикладом для російського суспільства. Путін це чудово розуміє, саме тому було розпочато агресію», - сказав Кара-Мурза.