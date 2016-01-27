Адвокати проситимуть Порошенка втрутитися у ситуацію із незаконним переслідуванням захисників Корбана

Адвокатська спільнота висловлює обурення спробою органів прокуратури незаконно, за надуманими обставинами, притягнути до кримінальної відповідальності захисників лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана і проситиме президента України Петра Порошенка втрутитися в ситуацію.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив член Ради адвокатів міста Києва Володимир Клочков.

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"Як член ради адвокатів я був присутній на допиті адвокатів Корбана, зафіксував порушення. 29 січня відбудеться конференція адвокатів міста Києва. На ній буде прийнято рішення звернутися до Національної асоціації адвокатів щодо проведення спільної конференції із запрошенням на неї голів Генпрокуратури, Верховного Суду, представників правоохоронних органів. Також буде підготовлено звернення до президента України з проханням втрутитися в цю ситуацію і не допустити порушення прав адвокатів. Ми мовчати не будемо - ми будемо реагувати на кожне порушення прав адвокатів. Також ми будемо звертатися до міжнародної адвокатської спільноти щодо подій навколо адвокатів Києва", - сказав Клочков.

У свою чергу, один з адвокатів Корбана Ігор Черезов заявив, що після відвідування ним і його колегами за повісткою слідчого прокуратури "стало зрозумілим, що питання не тільки в тому, що ми є представниками інтересів Корбана, а в тому, що прокуратура вирішила, що вона вправі чинити тиск на адвокатів".

"Якщо зараз не запобігти цьому, ми отримаємо диктатуру, і все прийде до краху адвокатури, а сам адвокат буде виконувати в суді роль статиста", - сказав Черезов.

За його словами, якщо не буде незалежної адвокатури, то говорити про спробу побудови демократичної держави марно.

Як наголосив Черезов, правоохоронні органи за часів президентства Віктора Януковича не дозволяли собі переслідувати адвокатів, які виступали в судах захисниками активістів Майдану.

Інший адвокат Корбана Оксана Томчук зазначила, що "це переслідування нас за наш захист політично ув’язненого. Ми ж завжди є політично нейтральними".

За її словами, ні вона, не її колеги по захисту Корбана не знали ні його, ні людей з його оточення до моменту початку його переслідування, а тому звинувачувати у "сприянні злочинній діяльності "організованої злочинної групи" є повним абсурдом".

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Як написала на своїй сторінці у Facebook керівник прес-служби партії «УКРОП» Євгенія Кравчук, 26 січня слідчий прокуратури Києва Олександр Неділько викликав на допит адвокатів Корбана - Томчук та Андрія Богдана, а також Черезова – захисника Олега Мартинова, який проходить по справі Корбана. Пізніше слідчий відмовився від проведення допиту.

Неділько прийняв підписану захисниками заяву про те, що вони не можуть бути допитані як свідки у справі Корбана, адже це є порушенням Закону України «Про адвокатську діяльність», що надає гарантії захисникам, зокрема щодо адвокатської таємниці.

Утім, зауважила Кравчук, адвокати не виключили, що їх можуть викликати на допит ще раз, хоч для цього й немає законних підстав.