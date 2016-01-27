В Україні необхідно створити виробництва ракет і боєприпасів - Порошенко

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у своєму "Tвіттері".

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"Президент наголосив на необхідності створення в Україні виробництва ракет і боєприпасів", - зазначив він.

"Це мають бути не лише лозунги, заклики, а конкретний термін з необхідним фінансуванням, замовленням виробництва найбільш дефіцитних видів боєприпасів", – сказав Порошенко, доручивши прискорити реалізацію цього проекту.

Президент також доручив державним замовникам разом з Державним концерном "Укроборонпром" під час планування державного оборонного замовлення у 2016 році забезпечити розробку та закупівлю в інтересах Сухопутних військ ЗСУ ракетного озброєння в рамках проекту "Вільха", комплексів крилатих ракет на основі технічних рішень проекту "Нептун", нових зразків артилерійських систем, високоточних ракет та боєприпасів, протитанкових ракетних комплексів, нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів, автоматизованих комплексів розвідки.

Як зазначають у прес-службі, окрему увагу Петро Порошенко звернув на безпілотні літальні апарати, у тому числі ударні, бронетранспортери нового покоління, засоби зв’язку та управління, навігаційну апаратуру, технології і матеріали космічної розвідки.

Як повідомляв УНІАН, РНБО під головуванням президента України розглядає три питання, які пов'язані з гібридною війною з боку Росії, а саме – проект державного оборонного замовлення на 2016 рік, нове військово-адміністративне районування України та Стратегію кібербезпеки України.