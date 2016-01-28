У "Народному фронті" вважають, що Рада не може не проголосувати проти телепродукту країни-агресора

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)" (№2766) і позиції проти нього.

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"Зрозуміло, що проти нього є... Якщо у нас телеканал "Інтер" спокійно працює, і всі ці чергові й інші хлопці, звичайно, будуть проти. Тому що на цьому втрачаються гроші і втрачаються зв'язки з Москвою", - сказав депутат.

Він додав, що не бачить такої ситуації, в якій парламент може не проголосувати за цей закон в цілому. "Ну як ось: парламент взяв і провалив закон, який повинен боротися з російською пропагандою?" - зазначив парламентарій.

На запитання, чи може не вистачити в парламенті голосів для прийняття закону в цілому, Висоцький відповів: "Я не розумію, як Верховна Рада буде пояснювати, що ці люди, які не проголосували, що вони не проголосували проти телепродукту агресора... Я вважаю, що закон буде прийнятий. Якщо ні - будемо розбиратися".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)" (№2766).

Тоді голова парламентського комітету Вікторія Сюмар зазначила, що на сьогодні "під європейськими програмами в українському законодавстві передбачаються програми європейського виробництва і російського виробництва".

"В цьому законі ми пропонуємо дуже просту норму - щоб вважалися європейськими українські програми, програми справді виробництва тих країн, які ратифікували Європейську конвенцію щодо транскордонного мовлення", - сказала Сюмар.

Вона наголосила, що Росія не ратифікувала цю конвенцію, бо "не хоче брати на себе зобов'язання, які беруть на себе європейські мовники, і втілювати їх у життя".

За словами Сюмар, "ми виключаємо Росію з переліку фактично європейських мовників у цьому випадку".