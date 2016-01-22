Україна заборонила російський канал "Комедія ТБ" за показ осіб, "що загрожують нацбезпеці"

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Національна рада 21 січня виключила з переліку програм, які згідно з чинним вітчизняним законодавством та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення дозволені для ретрансляції в кабельних мережах України, російський телеканал «Комедія ТБ», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Нацрада під час моніторингу ефіру телеканалу зафіксувала розміщення фільмів з участю осіб, які загрожують національній безпеці України, і реклами, не адаптованої до вимог українського законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з телерадіомовлення заборонив трансляцію на території України наступних російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», TVCI, «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+». На думку української влади, дані телеканали займаються пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, що використовуються країною-агресором.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

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