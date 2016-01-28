Деяким медіагрупам "дуже зручно" вписати російський продукт у квоти європейського - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сюмар сказала у коментарі УНІАН.

Депутат нагадала, що в ухваленому в першому читанні парламентом законопроекті йдеться про те, що європейським медіапродуктом може вважатися медіапродукт, виготовлений в тих країнах, які підписали Європейську конвенцію про транскордонне мовлення і взяли на себе зобов'язання дотримуватися європейських стандартів у мовленні.

“У нас зараз існує ситуація, за якою російський продукт вважається європейським, бо нібито географічно Росія, частина, потрапляє в Європу», - сказала депутат і додала: “Ми говоримо про те, що російський медіапродукт не може вважатися європейським, бо це абсурд, тому що це пропаганда”.

Депутат наголосила, що Росія не взяла на себе зобов'язань дотримуватися європейських стандартів відповідно до Європейської конвенції про транскордонне мовлення.

“Ми не можемо, як країна, яка потерпає від агресії Росії, сьогодні визнавати цей продукт європейським і віддавати йому величезну квоту в українських медіа” - наголосила парламентарій.

Читайте такожКабмін заборонив прокат фільмів з акторами, що загрожують національній безпеці

За її словами: “Деякі медіагрупи, які вважають, що у них є архіви старого російського “мила”, і їм дуже зручно це вписати в квоту європейського продукту”. “Ми обманюємо самі себе і глядача, коли кажемо, що це європейський продукт”, - додала Сюмар.

Вона наголосила, що не треба боятися знімати власний медіапродукт, що стимулюватиме розвиток і телебачення, й кінематографу.

На думку депутата, цей законопроект у другому читанні може бути розглянутий у парламенті за два тижні.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)» (№2766).

Тоді голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар наголосила, що на сьогодні "під європейськими програмами в українському законодавстві передбачаються програми європейського виробництва і російського виробництва".

"У цьому законі ми пропонуємо надзвичайно просту норму - щоб європейськими вважалися українські програми, програми дійсно виробництва тих країн, які ратифікували Європейську конвенцію з транскордонного мовлення", - сказала Сюмар. Вона наголосила, що Росія цю конвенцію не ратифікувала, адже "не хоче брати на себе зобов'язання, які беруть на себе європейські мовники, і їх втілювати в життя". За словами Сюмар, "ми виключаємо Росію із переліку фактично європейських мовників у цьому випадку".