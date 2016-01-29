"Самопоміч" висуне кандидатуру Павленка на посаду міністра АПК у новому уряді

У разі формування нового складу уряду, фракція "Самопоміч" може знову висунути кандидатуру Олексія Павленка на посаду міністра агропромислового сектору.

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"Якщо в новому складі уряду аграрний сектор буде збережений за фракцією "Самопомочі", і якщо фракція буде учасником коаліції, то Олексій Павленко стане нашим кандидатом на посаду", - зазначила в коментарі для "AgroNews" народний депутат від партії "Самопоміч", член комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острикова.

Народна обраниця також зазначила, що Олексій Павленко після відкликання залишається в команді "Самопомочі": "З Олексієм фракція домовилася про подальшу командну співпрацю".

"Рішення фракції "Самопоміч" про відкликання Павленка з посади міністра АПК було виключно політичним. Фракція висловила недовіру прем'єр-міністру та його уряду, як колегіальному органу, який не зміг забезпечити реформи, прозорість бюджету та ефективну податкову політику. Тому фракція висловила недовіру уряду шляхом відставки Павленка", - сказала Тетяна Острикова.

Раніше народний депутат і заступник голови фракції "Самопоміч", голова антикорупційного комітету ВР, член політради партії "Самопоміч" Єгор Соболєв також говорив, що фракція не бачить ніякого іншого аграрного міністра у складі нового уряду, крім Павленка.

Він зазначив: "На засіданні фракції ми висловили подяку Олексію Павленко за його кроки з дерегуляції та за свій внесок в економічне зростання аграрного сектора, протягом минулого року. Відкликання його з уряду – це не крок проти нього як фахівця. Олексій Павленко найбільш успішний міністр. Ми відкликали його з-за провалу уряду і самого прем'єра".

"Уряд Яценюка як можна швидше має бути замінений. І очолити його має сильний, незалежний прем'єр, який буде боротися проти корупції, буде прихильником економічних свобод, і проводити таку ж політику, яку здійснював міністр Павленко в аграрній сфері. Павленко отримав величезний успішний досвід. Ми хочемо далі з ним працювати. "Самопоміч" не бачить ніякого іншого аграрного міністра у складі нового уряду", - підкреслив Єгор Соболєв.