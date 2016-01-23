Павленко відреагував на заяву "Самопомочі" щодо відкликання його з посади міністра
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко заявив, що "вражений" заявою політради партії "Самопоміч" про відкликання його з посади.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні мене вразила заява Політради партії «Самопоміч», оскільки партія завжди високо оцінювала роботу моєї команди", - йдеться в повідомленні.
За словами Павленка, із ним з приводу відставки не велися консультації.
"Я не є членом будь-якої партії і не входжу ні в які партійні органи. У мене немає жодних кулуарних зобов’язань", - наголосив міністр.
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Павленко також зазначив, що під його керівництвом міністерство провело успішні реформи, які визнали усі: бізнес, громадськість, експерти, європейська та міжнародна спільнота.
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"За всіма рейтингами Мінагрополітики – лідер з реалізації реформ. "Трансперенсі інтернешнл" визнало аграрну галузь одною із небагатьох, де зменшено корупційні ризики", - зазначив міністр.
Я займався і буду займатись єдиною політикою – аграрною. Я пішов працювати в Уряд після нашої спільної перемоги у Револю...Posted by Олексій Павленко on Friday, January 22, 2016
Як повідомляв УНІАН, у фракції "Самопоміч" повідомили про рішення відкликати міністра АПК Олексія Павленка з Кабміну. Разом із тим, депутат фракції «Самопоміч» Ганна Романова заявила, що фракція «Самопоміч» не обговорювала питання відставки Олексія Павленка з посади міністра, його приймала політрада політичної партії.