Павленко відреагував на заяву "Самопомочі" щодо відкликання його з посади міністра

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні мене вразила заява Політради партії «Самопоміч», оскільки партія завжди високо оцінювала роботу моєї команди", - йдеться в повідомленні.

За словами Павленка, із ним з приводу відставки не велися консультації.

"Я не є членом будь-якої партії і не входжу ні в які партійні органи. У мене немає жодних кулуарних зобов’язань", - наголосив міністр.

Читайте такожУ "Самопомочі" назріває розкол - ЗМІ

Павленко також зазначив, що під його керівництвом міністерство провело успішні реформи, які визнали усі: бізнес, громадськість, експерти, європейська та міжнародна спільнота.

Читайте також"Самопоміч" хоче переписати коаліційну угоду, але не виходити з коаліції

"За всіма рейтингами Мінагрополітики – лідер з реалізації реформ. "Трансперенсі інтернешнл" визнало аграрну галузь одною із небагатьох, де зменшено корупційні ризики", - зазначив міністр.

Я займався і буду займатись єдиною політикою – аграрною. Я пішов працювати в Уряд після нашої спільної перемоги у Револю... Posted by Олексій Павленко on Friday, January 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, у фракції "Самопоміч" повідомили про рішення відкликати міністра АПК Олексія Павленка з Кабміну. Разом із тим, депутат фракції «Самопоміч» Ганна Романова заявила, що фракція «Самопоміч» не обговорювала питання відставки Олексія Павленка з посади міністра, його приймала політрада політичної партії.