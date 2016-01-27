Ляшко заговорив про повернення Радикальної партії до коаліції, але з умовою
Фракція Радикальної партії готова увійти до складу будь-якої коаліції, окрім створеної за участю фракції "Опозиційний блок".
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції РП Олег Ляшко заявив у коментарі журналістам.
Він зазначив, що фракція Радикальної партії направила на ім'я президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради Володимира Гройсмана свої пропозиції щодо економічних і політичних питань, які передбачають участь фракції в коаліції.
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"Ми відправили наші пропозиції - від Радикальної партії - економічні і політичні вимоги, які Радикальна партія висуває як умову участі у формуванні нової коаліції і нового уряду", - сказав він.
Водночас Ляшко відмовився сказати, на які посади в уряді можуть претендувати члени фракції, лише зазначив: “Ми не обговорюємо зараз кандидатури, тому що спочатку програма дій. Я хочу, щоб коаліція прийняла нашу програму дій, а потім будемо обговорювати посади".
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2015 р. Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції через незгоду з ухваленням змін до Конституції щодо децентралізації влади, що призвело заворушень і загибелі людей. Також Ляшко звинуватив владу у нездатності проводити курс на підвищення рівня життя людей.
Того ж дня Валерій Вощевський, призначений на посаду віце-прем'єр-міністра за квотою Радикальної партії, склав свої повноваження.