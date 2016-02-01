Секретар Радбезу РФ скаржиться на те, що НАТО не "враховує" російських інтересів

Про це він сказав в інтерв'ю «Ассошіейтед Прес», опублікованому на сайті Ради безпеки РФ.

«Про яку довіру може йтися? Ви самі бачите, що НАТО обіцяє, але жодних обіцянок щодо нашої країни не виконує, не враховує наших національних інтересів. Згортання ж співпраці між Росією і НАТО з ініціативи Брюсселя створює ще більший потенціал недовіри і зростання напруженості», - сказав Патрушев.

При цьому він наголосив, що РФ не має наміру втягуватися «в наполегливо нав'язувану нам безглузду конфронтацію».

«Російська Федерація, як і раніше, готова до розвитку відносин з НАТО, але лише за умови врахування законних інтересів Росії і поваги альянсом норм міжнародного права», - сказав Патрушев.

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Він зазначив, що в роки існування СРСР і Варшавського договору до складу НАТО входило 12 країн.

«Нас переконували, що Північноатлантичний альянс не розширюватиметься, але в результаті - сьогодні НАТО об'єднує 28 держав. Коли НАТО брало в свій альянс країни Східної Європи, нам говорили про те, що на територіях цих держав не розміщуватимуться військові бази і наступальне озброєння. На практиці все відбувається з точністю до навпаки. Ми бачимо демонстративне підвищення військової активності НАТО, заміну тактичної ядерної зброї США в Європі новими зразками, чуємо ворожі заяви натовських генералів щодо нашої країни», - сказав секретар Радбезу РФ.

На думку Патрушева, все це відбувається врозріз із зобов'язаннями блоку відповідно до Основоположного акту про взаємні відносини, співробітництво і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору 1997 року, який залишається офіційною основою відносин Росії й НАТО.

Як повідомляв УНІАН, після російського вторгнення в Україну цивілізовані країни виключили Росію з «Великої вісімки». Також було припинено роботу Ради Росія-НАТО.

Лондонський суд визнав ймовірну причетність президента РФ Володимира Путіна до вбивства колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. У доповіді суду йдеться про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Радбезу РФ Патрушевим і Путіним.