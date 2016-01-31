З'явилася повна версія доповіді Високого суду Лондона про вбивство Литвиненка

16:18, 31 січня 2016
Світ
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Відкрита Росія перевела російською мовою всі 327 сторінок доповіді судді Роберта Оуена у справі про вбивство Олександра Литвиненка.

kuznecovsv.livejournal.com

Високий суд Лондона завершив публічні слухання і 21 січня оголосив рішення по справі про загибель колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

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Суддя Роберт Оуен у доповіді, яку він готував кілька місяців, прийшов до висновку, що «операція ФСБ щодо вбивства Литвиненка, ймовірно, була затверджена Патрушевим, а також президентом Путіним» (Микола Патрушев — колишній керівник ФСБ), передає Відкрита Росія.

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