З'явилася повна версія доповіді Високого суду Лондона про вбивство Литвиненка

Високий суд Лондона завершив публічні слухання і 21 січня оголосив рішення по справі про загибель колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

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Суддя Роберт Оуен у доповіді, яку він готував кілька місяців, прийшов до висновку, що «операція ФСБ щодо вбивства Литвиненка, ймовірно, була затверджена Патрушевим, а також президентом Путіним» (Микола Патрушев — колишній керівник ФСБ), передає Відкрита Росія.