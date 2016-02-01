Луценко пропонує завтра попередньо схвалити зміни до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради. Зокрема, на переконання Юрія Луценка, в першій половині дня, коли буде завершена третя сесія парламенту, необхідно ухвалити ряд "ключових питань".

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"Ми вважаємо, що треба внести питання першого голосування по зміні Конституції в частині судової реформи, бо, наскільки ми розуміємо, Конституційний суд може дати цю відповідь до завтра (йдеться про висновок КС щодо змін до Конституції в частині правосуддя, який має бути оприлюднений сьогодні - УНІАН). І важливо зекономити для початку реформи щонайменше три місяці з тим, щоб практично переатестація суддів почалася не наступного року, а 1 вересня цього року", - сказав Юрій Луценко.

Він також наголошує на необхідності ухвалення закону про заочне судочинство, "бо це питання, яке чекає все суспільство, - коли почнеться судовий розгляд звинувачення Януковича і його поплічників".

За словами політика, Рада має підкорегувати законодавство з тим, щоб "політична доцільність або політична заангажованість Інтерполу не заважала суверенному українському народу отримати справедливий судовий вирок".

Юрій Луценко також наголосив на необхідності уточнення законодавства про спецконфіскацію.

Крім того, за його словами, потрібно ухвалити закон, який стосується можливості для партій відключати кандидатів у народні депутати з виборчого списку. Він заявив, що лідери фракцій коаліції все-таки наполягають на його розгляді і підтримці.