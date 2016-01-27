Порошенко закликав ВР підтримати оновлений законопроект щодо змін до Конституції в частині правосуддя

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій та депутатських груп у Верховній Раді президент України повідомив, що вчора до парламенту надійшов новий проект конституційних змін, який відновлює депутатський контроль над Генеральною прокуратурою: «Мною було прийнято рішення відновити парламентський контроль над Генеральною прокуратурою, в проекті повернути право Верховній Раді висловлювати недовіру, яка тягне за собою відставку Генерального прокурора», - сказав президент.

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Порошенко також додав, що «цей законопроект містить норми про ліквідацію суддівської недоторканності, непроходження переатестації суддів тягне за собою автоматичну відставку судді, значно збільшується прозорість в підборі суддівських кадрів та значно підвищується відповідальність суддів за винесення неправосудних рішень».

При цьому президент наголосив, що проект відповідних конституційних змін готувався довго і ретельно. Його обговорення було глибоким за змістом і широким за охопленням експертів, політиків, громадських діячів, ЗМІ.

Він зазначив, що своє вагоме слово сказала Венеціанська комісія: «Ми дістали дуже схвальний відгук, хоча Венеція не підтримала пропозиції про тотальне звільнення суддів», - зазначив Порошенко та додав, що було знайдено інший спосіб очищення судової системи - через поступове персональне оцінювання кожного судді.

«Таким чином ми робимо усе, щоб забезпечити незалежність судової гілки влади, в першу чергу, від корупції, і друге – від політичного втручання», - зазначив президент.

Він закликав народних депутатів до активізації роботи: «Ми доклали вже чимало зусиль для створення нової правоохоронної системи. Але люди не відчують ефекту нової правоохоронної системи, поки упиратимуться в судову стіну беззаконня, несправедливості та корупції. Відтак, дуже розраховую на вашу підтримку».