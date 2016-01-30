КС почав розгляд справи щодо змін до Конституцій в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, головує на пленарному засіданні голова Конституційного Суду України Юрій Баулін.

Справа розглядається у форми письмового слухання.

На засіданні присутні 13 суддів КС при необхідних для кворуму 12.

Після короткого відкритого засідання суд перейшов до закритої частини розгляду змін до Конституції.

Нагадаємо, 28 січня Рада направила до КС доопрацьований проект закону про внесення змін до Конституції щодо правосуддя. Це доопрацьований законопроект, в якому на відміну від першого варіанту змінено лише те, що за парламентом України залишається нині право на висловлення недовіри генеральному прокурору України. В першому варіанті змін до Конституції передбачалося позбавити ВР цього права.

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Рада вже спрямовувала на висновок КС зміни до Основного Закону в частині правосуддя, але оскільки в текст проекту внесено зміни, то виникла необхідність в повторній процедурі розгляду документу в КС. Попередній законопроект КС визнав таким, що відповідає Конституції. Однак при оприлюденні висновку 22 січня 10 суддів КС висловили окремі думки щодо даного законопроекту.